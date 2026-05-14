Инспекция труда назвала основные причины травм на работе

Обнародованы результаты анализа производственного травматизма.

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях провела анализ несчастных случаев на производстве, расследованных в первом квартале 2026 года. Из краткого отчета ведомства следует, что в структуре травматизма преобладают причины организационного характера. В связи с этим работодателям указанных регионов уже рекомендовано усилить контроль за безопасным выполнением работ.

В частности, на территории Орловской области основными причинами несчастных случаев в первом квартале текущего года стали: внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего, в частности, была зафиксирована смерть от общего заболевания, и нарушение технологического процесса, в том числе неправильная эксплуатация оборудования и инструмента.

В список основных причин инспекторы труда также включили недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, отсутствие инструкций по охране труда и программ проведения инструктажа, недостатки в изложении требований безопасности в инструкциях. Традиционно в перечень вошли и нарушения Правил дорожного движения, в результате чего пострадавшими оказывались те, кто находился при исполнении служебных обязанностей. Причем в эту категорию инспекторы включают и ДТП, совершенные «в том числе другими участниками движения».

Для сравнения, в Брянской области выявлены несколько иные причины травматизма. Например, на Брянщине в топ-3 вошли нарушения работниками условия трудового распорядка и дисциплины труда, неудовлетворительная организация производства работ и причинение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц. В последнем случае речь в основном идет об обстрелах ракетами и беспилотниками ВСУ брянских предприятий, которые происходят практически ежедневно.

Можно констатировать, что в обоих регионах в структуре несчастных случаев на производстве преобладают происшествия, обусловленные причинами организационного характера. Это означает, что большинство травм и гибели людей на рабочих местах можно было предотвратить при надлежащей организации труда, обучении работников и контроле со стороны руководства.

По итогам проведенного анализа инспекция настоятельно рекомендовала работодателям усилить контроль за безопасным выполнением работ, не допускать работников к выполнению работ без применения средств индивидуальной защиты и проведения обучения по охране труда, а также не допускать работников к работе на оборудовании, которое не оснащено защитными приспособлениями.

ИА “Орелград”