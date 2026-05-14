В Орле новый лифт снова пугает жильцов дома

В настоящий момент он отключен по «техническим причинам».

Жители дома №3 по улице Игнатова снова остались без лифта. Этому предшествовали аномалии в работе техники. Он мог пролететь этаж, при этом издавая подозрительные звуки.

«Ехала с шестого этажа. На четвертом резко грохнул, его ловители поймали (видимо), между этажами», – рассказала жительница дома.

Напомним, новый грузовой лифт ввели в эксплуатацию в начале декабря 2025 года. Уже через три дня он «совершил аварийное прохождение крайнего верхнего положения». От удара о перекрытие машинного помещения лифт получил повреждения. Ремонт завершили в январе 2026 года. Аномалии в работе продолжаются.

Грузовой лифт закрыт уже вторую неделю. В Фонде капремонта орловцам пообещали, что комиссия соберется для обследования, когда смогут приехать представители подрядчика и завода-изготовителя. Что касается, пассажирского лифта, он тоже периодически отключается. За текущую неделю это произошло уже дважды.

