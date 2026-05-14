В Орле начали отмечать юбилей мастера мистики

В библиотеке имени Бунина организованы выставки к 135-летию Михаила Булгакова.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина подготовила обширную программу к 135-летию со дня рождения выдающегося русского писателя, драматурга и театрального деятеля Михаила Булгакова. Так, выставка под названием «М. Булгаков: от сатиры до мистики» стартовала в отделе абонемента образовательных услуг. Экспозиция знакомит посетителей с многогранным творчеством автора.

Михаил Булгаков – изначально врач. Но в историю он вошел как создатель знаменитых романов, повестей, пьес и фельетонов. Его произведения, полные мистики, острой сатиры и глубоких философских размышлений, прошли через жесткую цензуру. Многие его пьесы были запрещены, а часть работ увидела свет только после смерти писателя. Сегодня его книги переведены на десятки языков, экранизированы и идут на театральных сценах по всему миру.

Как пояснили в «Бунинке», на выставке представлены как сами произведения Булгакова, так и литературно-публицистические материалы о его жизни и творчестве. Особого внимания, по мнению организаторов, заслуживает книга Бориса Соколова «Три жизни Михаила Булгакова», раскрывающая тайны создания «Мастера и Маргариты», «Дней Турбиных» и других шедевров. Также в библиотеке рекомендуют обратить внимание на исследование того же автора «Тайны «Мастера и Маргариты», посвященное самому загадочному роману писателя, воспоминания Любови Белозерской-Булгаковой и дневники Елены Булгаковой, рассказывающие о драматической судьбе Михаила Афанасьевича, его непростых отношениях с властями и повседневной работе над произведениями.

Еще одна выставка под названием «Михаил Булгаков: уроки судьбы» представлена в зале периодики. Эта экспозиция адресована в первую очередь специалистам, в том числе преподавателям, студентам-филологам и литературоведам. На страницах журналов «Родина», «Свой», «Вопросы литературы», «Наш современник», «Новый мир», «Смена» и других они смогут ознакомиться с дискуссией о булгаковском феномене.

На этой выставке фактически представлен анализ контраста двух миров в творчестве писателя: с одной стороны – кошмарные, сюрреалистичные видения («Роковые яйца», «Дьяволиада», «Собачье сердце»); с другой стороны – печальные и светлые грезы-воспоминания об утраченном укладе профессорской семьи, о людях, способных к высоким чувствам («Белая гвардия», «Бег», «Дни Турбиных», «Записки юного врача»). Эксперты сходятся во мнении, что эти два мира попеременно сменяли друг друга в прозе Булгакова, пока не сошлись в его последнем и самом знаменитом романе «Мастер и Маргарита».

