Названы лидеры среди спецрежимов в Орловской области

Налоговики оценили популярность УСН и НПД.

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области оценило активность применения специальных налоговых режимов местным бизнесом. По подсчетам ведомства, наиболее востребованными и популярными из них остаются два режима: упрощенная система налогообложения (УСН) и налог на профессиональный доход (НПД). По данным налоговой службы, на сегодняшний день в регионе УСН применяют более 20,6 тысячи предпринимателей и компаний, или почти на 600 больше, чем в прошлом году.

А в качестве плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировано уже 54,5 тысячи орловцев, что больше прошлогоднего показателя на 10,1 тысячи человек. Напомним, что НПД применяют самозанятые. Ранее налоговая служба сообщала, что за январь-март 2026 года самозанятые Орловской области перечислили в бюджет более 98,6 миллиона рублей. Впрочем, и другие специальные налоговые режимы в регионе тоже пользуются спросом.

Например, на патентной системе налогообложения в Орловской области работают в настоящий момент около 6,7 тысячи предпринимателей. А еще около 750 сельхозтоваропроизводителей платят единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), который стабильно пополняет муниципальные бюджеты. Кроме того, постепенно набирает обороты относительно новый спецрежим под названием АвтоУСН. Напомним, он стал доступен орловским налогоплательщикам с начала прошлого года.

Автоматизированный режим АвтоУСН удобен тем, что при его применении отчетность практически отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Популярность этого спецрежима постоянно растет, о чем красноречиво свидетельствует статистика. В настоящее время АвтоУСН применяют уже 1425 предпринимателей и организаций Орловской области, что на 381 больше, чем в начале года, и на 1375 больше, чем в прошлом году.

