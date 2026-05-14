Орловское УФАС рассмотрело жалобу на МУП «Мценск-Тепло»

Антимонопольный орган признал незаконным отклонение заявки участника закупки.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрела жалобу ООО «Квантор» на действия заказчика МУП «Мценск-Тепло» города Мценска при проведении аукциона на поставку стальных задвижек. «Квантор» жаловался на то, что заказчик неправомерно, по его мнению, отклонил заявку, несмотря на наличие всех необходимых документов. Извещение о закупке было размещено на электронной торговой площадке РТС-тендер.

Как уже рассказывал «Орелград», это был электронный аукцион, принять участие в котором могли только представители малого и среднего предпринимательства. Начальная максимальная цена договора составляла 2,439 миллиона рублей. При рассмотрении вторых частей заявок участников закупочная комиссия отклонила заявку «Квантора». Причиной, по мнению заказчика, стало непредоставление подтверждения страны происхождения товара.

Заказчик при этом ссылался на требования постановления правительства РФ, которым в 2024 году были установлены ограничения на закупку товаров, происходящих из иностранных государств. Но в ходе рассмотрения жалобы комиссия УФАС пришла к выводу, что заявка «Квантора» содержала все необходимые сведения. В том числе выписку из реестра российской промышленной продукции на задвижки диаметром от 50 до 1200, подтверждающую российское происхождение товара.

В решении антимонопольного органа отмечено, что данная выписка полностью соответствовала требованиям документации о закупке и была направлена заказчику без нарушения сроков. Представитель заказчика не оспаривал факт допущенной ошибки. Как оказалось, председатель аукционной комиссии при рассмотрении заявки не учла, что реестровая запись включает задвижки разных диаметров. И ошибочно посчитала, что документ представлен только на одну позицию. Свою ошибку она объяснила большим объемом документов.

В результате комиссия Орловского УФАС признала жалобу «Квантора» обоснованной, а закупочную комиссию МУП «Мценск-Тепло» — нарушившей требования Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Антимонопольный орган выдал заказчику, его комиссии и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание. Кроме того, материалы дела переданы должностному лицу Орловского УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Отметим, что это решение может быть обжаловано в арбитражный суд.

ИА “Орелград”