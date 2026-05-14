Облсуд оставил в силе приговор отцу-истязателю

14.5.2026 | 15:01 Криминал, Новости

Ему дали немаленький срок за издевательства над малолетним сыном.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Изначально дело рассматривал Советский районный суд. Он установил, что в 2024 году на протяжении нескольких месяцев мужчина избивал ребёнка, а также оскорблял и запугивал его. Также орловца признали виновным в неуплате алиментов на общую сумму около 250 тысяч рублей.

В итоге мужчину приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.

Защита попыталась оспорить приговор в областном суде. Однако там не нашли причин для изменения вердикта. Приговор вступил в силу.

Информацию сообщили в пресс-службе Орловского областного суда.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

