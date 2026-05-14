Орловчанку осудили за фиктивную регистрацию на Чукотке

Суд посчитал, что она пустилась на аферу ради получения детских пособий.

Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда, вынесен обвинительный приговор местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении социальных выплат). Следствие и суд посчитали, что орловчанка обманным путем получила из бюджета Российской Федерации крупную сумму денег.

Как следует из материалов дела, на скамье подсудимых оказалась жительница города Ливны, имеющая на иждивении двух детей в возрасте до 17 лет. История началась с того, что женщина обратилась в Социальный фонд России с заявлением о назначении ей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Однако ей отказали, поскольку среднедушевой доход ее семьи превышал величину прожиточного минимума на душу населения в Орловской области.

И тогда женщина расширила географию поиска. По данным пресс-службы суда, она решила приобрести жилье на территории Чукотского автономного округа и оформить там фиктивную регистрацию по месту пребывания. Для этого она приобрела в собственность 1/12 долю квартиры в Чукотском АО и зарегистрировалась по этому адресу, хотя, как посчитало следствие, фактически переезжать туда не собиралась.

Затем через портал Госуслуг она подала заявление о получении ежемесячного пособия на каждого из своих детей уже на Чукотке. Решением Социального фонда России ей были назначены меры социальной поддержки, то есть оформлено право на детские выплаты. Однако в суде было установлено, что фактически права на эти выплаты она не приобрела, так как не проживала на территории Чукотского АО.

Тем не менее, в период с июля 2024 года по март 2025 года подсудимая незаконно, по мнению суда, получила из федерального бюджета денежные средства на общую сумму 666,5 тысячи рублей. Отметим, что в судебном заседании женщина вину не признала. С ее слов, она реально планировала переехать с семьей в Чукотский автономный округ, где они с супругом уже подыскивали себе работу. Но, по ее словам, впоследствии переезд был отложен.

Однако суд не счел эти доводы убедительными и признал подсудимую виновной. При назначении наказания он учел личность подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. Женщину приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей, который она должна выплатить в доход государства. Кроме того, в пользу Социального фонда России с нее взыскан имущественный ущерб, причиненный преступлением, то есть она должна вернуть государству 666,5 тысячи рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, у осужденной есть право обжаловать его в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”