Облсуд пересмотрел дело о фиктивной продаже автомобиля

Там встали на сторону участника СВО.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, сделка произошла в 2024 году в декабре.

Сначала истец приобрёл некий уже бывший в эксплуатации автомобиль — за 1 миллион 51 тысячу рублей. Причём заплатил за него из средств, полученных как выплата за ранение на СВО.

Однако почти сразу после этого боец продал машину своей сожительнице. Как пояснили в облсуде, женщина «убедила истца, что в случае регистрации транспортного средства в органах ГИБДД оно будет изъято для нужд СВО и по времени он не успевал оформить регистрацию на своё имя».

После этого орловец отправился в зону специальной военной операции. Тогда же его сожительница поставила машину на учёт в ГАИ — как свою собственность (имея на это все формальные основания).

В 2025 году мужчина вернулся из зоны проведения СВО. Так как пара прекратила «совместное проживание», орловец попросил вернуть транспорт ему, но получил отказ.

Дело дошло до суда. Истец указывал, что на самом деле не хотел продавать автомобиль, заключил договор купли-продажи «под влиянием обмана» и не получал денег от тогда действительной, а теперь уже бывшей сожительницы.

Первая инстанция отказала в иске. Однако облсуд пересмотрел дело и счёл требования справедливыми. В итоге право собственности на автомобиль вернули участнику СВО.

ИА «Орелград»