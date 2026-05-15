Многодетному отцу придется заплатить миллион за разбитый грузовик

В Орловской области суд частично удовлетворил иск ООО «Мценская транспортная компания».

Организация потребовала от своего бывшего водителя возмещения материального ущерба, причиненного в результате ДТП, – более 5 млн рублей.

2 апреля 2025 года на трассе М-2 «Крым» мужчина, управляя грузовым автомобилем «Ивеко» с полуприцепом, принадлежащими работодателю, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущей фурой. Водитель был признан виновным в нарушении п. 9.10 ПДД (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) и оштрафован. Свою оплошность он также признал как при оформлении ДТП, так и в объяснительной на имя генерального директора.

В результате аварии тягач получил настолько серьезные повреждения, что его восстановительный ремонт превысил рыночную стоимость самого автомобиля. С учетом утилизационной остаточной стоимости (1,5 млн рублей) и ремонта полуприцепа (397 тыс. рублей) общий ущерб составил 5 106 326 рублей.

В суде представители ответчика настаивали, что виновниками ДТП также являются заместитель директора компании, разрешивший перегруз, и грузоотправитель. Однако суд отклонил эти доводы, отметив, что вина водителя установлена вступившим в силу административным постановлением, а сам мужчина по должностной инструкции обязан контролировать погрузку. Вместе с тем, суд принял во внимание тяжелое материальное положение ответчика: у него на иждивении трое несовершеннолетних детей, неработающая супруга, а также кредитные обязательства на крупную сумму.

Мценский районный суд уменьшил размер взыскания с 5,1 млн рублей до 1 млн рублей. Также взысканы расходы по оплате услуг эксперта в размере 40 тыс. рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 56,9 тыс. рублей.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение месяца.

