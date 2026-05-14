Суд обязал предпринимателя уничтожить 300 пачек сигарет

Мценский районный суд Орловской области удовлетворил иск отдела МВД.

20 ноября 2025 года сотрудники полиции при осмотре торгового павильона «Продукты», расположенного на улице Лескова в Мценске, обнаружили и изъяли 328 пачек сигарет различных наименований. Среди них оказалось 208 штук с акцизными марками Республики Беларусь и 120 – вообще без каких-либо отметок. В ходе экспертизы подтверждено, что белорусские марки подлинные, однако документов, подтверждающих легальность оборота этой продукции на территории России, предприниматель не предоставил.

Постановлением от 4 февраля 2026 года в возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (незаконное хранение немаркированной табачной продукции) было отказано за отсутствием состава преступления, поскольку общая стоимость изъятого (44 280 рублей) не достигла крупного размера (свыше 100 000 рублей). Однако табачная продукция осталась изъятой и хранится в отделе полиции. С иском об уничтожении полицейские обратились в суд.

В суде представитель ответчика, иск не признал и настаивал на возврате сигарет. Он пояснил, что предприниматель много курит и приобрел партию для личного пользования в Белоруссии, а часть продукции якобы оставил на хранение знакомый. Представитель ответчика также указывал, что вопрос об уничтожении должен решаться в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Однако суд, исследовав все обстоятельства, пришел к иному выводу. Было установлено, что ответчик ранее уже привлекался к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в этом же павильоне, а сам торговый объект находится в его собственности. Количество изъятых сигарет (328 пачек) явно превышает норму ввоза для личного пользования (не более 200 сигарет на одного человека). Доказательств легальности происхождения и оборота продукции Митин не представил.

Руководствуясь Федеральным законом № 203-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции», согласно которому изъятая из незаконного оборота немаркированная продукция подлежит уничтожению по решению суда, суд постановил уничтожить все 328 пачек сигарет в порядке, установленном Правительством РФ.

Кроме того, с Митина Р.И. в доход бюджета муниципального образования город Мценск взыскана государственная пошлина в размере 3 000 рублей.

Мотивированное решение изготовлено 6 мая. Может быть обжаловано в течение месяца.

