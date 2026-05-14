Приставы рассказали о взыскании средств с наследников умершего должника

14.5.2026 | Закон и порядок, Новости

В большинстве случаев такая возможность есть.

Полезную информацию напомнило ГМУ ФССП России (Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов).

Уточняется, что такое взыскание происходит исключительно в рамках процедуры правопреемства (предусмотренной в федеральном законом «Об исполнительном производстве» в статье 52) и на основании судебных актов.

Наследники отвечают по долгам солидарно, но только в пределах стоимости перешедшего имущества. Если долг превышает эту стоимость наследства, то разница не подлежит взысканию.

Кроме того, возвращать приходится не все виды задолженностей. Так, наследники обязаны выплатить за умершего

  • кредиты и займы,
  • задолженности за ЖКУ,
  • долги по возмещению материального ущерба,
  • финансовые обязательства по заключённым договорам.

Взысканию не подлежат

  • алименты,
  • средства, которые должны быть выплачены как возмещение вреда, нанесённого здоровью, либо как компенсация в связи с гибелью человека,
  • а также иные обязательства личного характера.

После того, как должник уходит из жизни, они перестают считаться законными.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

