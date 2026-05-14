Приставы рассказали о взыскании средств с наследников умершего должника

В большинстве случаев такая возможность есть.

Полезную информацию напомнило ГМУ ФССП России (Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов).

Уточняется, что такое взыскание происходит исключительно в рамках процедуры правопреемства (предусмотренной в федеральном законом «Об исполнительном производстве» в статье 52) и на основании судебных актов.

Наследники отвечают по долгам солидарно, но только в пределах стоимости перешедшего имущества. Если долг превышает эту стоимость наследства, то разница не подлежит взысканию.

Кроме того, возвращать приходится не все виды задолженностей. Так, наследники обязаны выплатить за умершего

кредиты и займы,

задолженности за ЖКУ,

долги по возмещению материального ущерба,

финансовые обязательства по заключённым договорам.

Взысканию не подлежат

алименты,

средства, которые должны быть выплачены как возмещение вреда, нанесённого здоровью, либо как компенсация в связи с гибелью человека,

а также иные обязательства личного характера.

После того, как должник уходит из жизни, они перестают считаться законными.

