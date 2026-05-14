Выдающийся орловец и его супруга скончались в один день

14.5.2026 | 13:35

Ушёл из жизни Николай Иванов, бывший технический директор НПАО «Научприбор».

Это произошло 12 мая. В этот же день скончалась его супруга Мария. Ранее она работала на том же предприятии главным бухгалтером. Об этом пишет «Орёлтаймс».

Николаю Иванову было 79 лет, его жене — 78.

Прощание с выдающимся орловцем состоится завтра, 15 мая, в Орловском муниципальном округе в деревне Становое.

Как напомниает издание, Иванов трудился на предприятии практически со дня его основания, длительный период времени возглавлял Специальное конструкторское бюро, а также занимал пост заместителя директора по науке.

