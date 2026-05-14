Орловский воздух стал чище

Также вырос показатель утилизации загрязняющих веществ.

Об этом рассказали в Орёлстате, ссылаясь на данные Росприроднадзора.

За минувший год в Орловской области объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил около 28 тысяч тонн. Это на 4% меньше, чем годом ранее.

Всего на очистные сооружения поступило 25 тысяч тонн загрязняющих веществ. 97% из них уловлены и обезврежены. Из этого количества 83% утилизированы (что на 11% выше, чем в 2024 году).

Ранее сообщалось об обратных тенденциях. Так, утверждалось, что в 2023 году орловскую атмосферу попало примерно 55 тонн вредных выбросов (от предприятий и транспорта).

