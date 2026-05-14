Прокуратура потребовала от соцзащиты поддержки для многодетной матери

Женщине не предоставляют ежемесячную доплату к пенсии.

В прокуратуру Орловского района обратилась местная жительница. Она официально числилась многодетной матерью, но не получала положенную доплату к пенсии. «Орловский центр социальной защиты населения» отказал ей в этом виде поддержки без законных оснований.

Прокуратура направила в суд иск, который обязывал соцзащиту исправить данную ситуацию. Ведомство требовало не только начать выплаты, но и выдать те средства, которые должны были начисляться с начала пенсионного возраста.

Суд удовлетворил иск.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

