Прокуратура потребовала от соцзащиты поддержки для многодетной матери

14.5.2026 | 11:56 Закон и порядок, Новости

Женщине не предоставляют ежемесячную доплату к пенсии.

Фото: ИА «Орелград»

В прокуратуру Орловского района обратилась местная жительница. Она официально числилась многодетной матерью, но не получала положенную доплату к пенсии. «Орловский центр социальной защиты населения» отказал ей в этом виде поддержки без законных оснований.

Прокуратура направила в суд иск, который обязывал соцзащиту исправить данную ситуацию. Ведомство требовало не только начать выплаты, но и выдать те средства, которые должны были начисляться с начала пенсионного возраста.

Суд удовлетворил иск.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

