Рынок сбережений вырос на 1 трлн рублей 

Согласно аналитике ВТБ, общерыночный объем пассивов в апреле показал прирост на 1%, достигнув 67,2 триллиона рублей.

Основным драйвером остаются рублевые вклады и накопительные счета, чей общий объем на рынке в минувшем месяце вырос почти на 900 миллиардов рублей. Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что тенденция сохраняется, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики.

«Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль, поэтому все чаще используют комбинированные стратегии сбережений. Или сразу несколько сберегательных продуктов под разные цели, или в связке с инвестиционными инструментами», – прокомментировал Алексей Охорзин.

Средний чек вклада одного розничного клиента в ВТБ составляет более 550 тысяч рублей, накопительного счета — более 137 тысяч рублей. Примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете. К концу года сберегательный портфель банка может вырасти примерно на 14%, а доля вкладчиков продолжит расти.

