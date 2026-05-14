Орловский племенной завод незаконно уволил управляющего по животноводству

Иск экс-работника рассмотрел Ливенский районный суд.

Мужчина был принят на работу 25 октября 2025 года. Основным местом его работы являлась территория ферм акционерного общества «Племенной завод им. А.С. Георгиевского». В обязанности входило управление в рамках животноводства, оформление документов, контроль за исполнением обязанностей работников, контроль за кормом животных. Рабочий день не нормированный. С руководителем была оговорена заработная плата в размере 150 000 рублей в месяц, однако, реально составила 50 000 рублей. Уже 18 декабря управляющий подал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако в тот же день работодатель издал приказ об увольнении по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение трудовых обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания). За защитой своих прав специалист обратился в суд.

Было установлено, что за весь период работы управляющий к дисциплинарной ответственности не привлекался, следовательно, признак неоднократности отсутствует. Кроме того, работодателем не соблюдена процедура наложения взыскания. Увольнение признано незаконным, приказ отменен. Суд изменил формулировку основания увольнения на пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работника) и обязал работодателя внести соответствующую запись в трудовую книжку.

В удовлетворении требования о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула отказано, поскольку неправильная формулировка увольнения не препятствовала трудоустройству истца (он был принят на новую работу 25 декабря 2025 года).

С ответчика в пользу истца взысканы компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей (вместо заявленных 50 000) и расходы на оплату услуг представителя — 10 000 рублей. Также АО «Племенной завод им. А.С. Георгиевского» заплатит государственную пошлину в доход муниципального образования – 7 000 рублей.

Напомним, в 2016 году три племенных сельхозпредприятия перешли из федеральной в региональную собственность: АО «Племенной завод им. А. С. Георгиевского», «Племенной завод Сергиевский» и опытно-производственном хозяйстве «Красная Звезда». Руководитель последнего отправлен в СИЗО – его подозревают в растрате.

ИА “Орелград”