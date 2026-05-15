Орловский пристав спас больного эпилепсией

Случай произошёл в Шаблыкинском районе.

В неординарной ситуации оказался старший лейтенант внутренней службы Юрий Меркулов. Пристав, исполняя свои обязанности, обходил территорию присутствия Урицкого районного суда в посёлке городского типа Шаблыкино. В этот момент он заметил мужчину, упавшего на землю.

Все признаки указывали на эпилептический приступ. Меркулов позвонил на 03, а затем, не дожидаясь врачей, сам приступил к оказанию первой медпомощи. Пристав смог обеспечить проходимость дыхательных путей. Это оказалось спасением для больного мужчины.

Благодаря оперативным и грамотным действиям пристава состояние гражданина, пережившего приступ, стало стабильным ещё до приезда «Скорой». Когда она прибыла на место, мужчину передали медикам.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Орловской области.

