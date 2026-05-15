В Орле в сквере Семьи покажут копию легендарной трубы

15.5.2026 | 12:09 Новости, Общество

По ней передвигались участники операции «Поток».

Фото: t.me/orel338

Сегодня в сквере Семьи состоится масштабное патриотическое мероприятие под названием «Щит города Орла» (приуроченное ко Дню Победы).

Оно начнётся с возложения цветов к памятному знаку, установленному в честь артиллеристов – участников Великой Отечественной войны. С 14 часов в сквере откроется выставка военной техники и оружия. Также запланированы показательные выступления от различных патриотических организаций.

Как рассказали в Администрации Орла, ожидается, что наибольшее внимание привлечёт копия трубы, которая использовалась в рамках военной операции «Поток» (в Курской области в 2025 году).

В мероприятии примут участие ветераны СВО, боевых действий в Чечне и Афганистане, члены их семей.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


