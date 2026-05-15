Под Орлом освятили крест на месте будущего храма

Его построят в честь Иоанна Кронштадского.

Храм планируется создать в Орловском муниципальном округе в посёлке Ново-Образцово.

Чин освящения провёл митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он благословил дальнейшие труды и помолился об успешном строительстве. Об этом сообщили в митрополии.

Напомним, что Иоанн Кронштадский (1829-1909) был канонизирован Русской Православной Церковью в 1990 году. Однако гораздо раньше, в 1964, его признала святым Русская православная церковь заграницей. Сейчас она входит в Русскую Православную Церковь, но является её самоуправляемой частью. Известно, что святой бывал в Орле.

