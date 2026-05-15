Под Орлом освятили крест на месте будущего храма

15.5.2026 | 15:33 Новости, Общество

Его построят в честь Иоанна Кронштадского.

Фото: Орловская митрополия / Евгений Борисов

Храм планируется создать в Орловском муниципальном округе в посёлке Ново-Образцово.

Чин освящения провёл митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он благословил дальнейшие труды и помолился об успешном строительстве. Об этом сообщили в митрополии.

Напомним, что Иоанн Кронштадский (1829-1909) был канонизирован Русской Православной Церковью в 1990 году. Однако гораздо раньше, в 1964, его признала святым Русская православная церковь заграницей. Сейчас она входит в Русскую Православную Церковь, но является её самоуправляемой частью. Известно, что святой бывал в Орле.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

