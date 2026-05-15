Центр «Мой бизнес» усилит поддержку участников СВО

Подписано официальное соглашение.

Областной центр «Мой бизнес», который занимается поддержкой малого и среднего предпрнимательства, и региональный филиал фонда «Защитники Отечества», помогающий участникам СВО, утвердили документ о сотрудничестве. Соглашение скрепили подписями руководители структур — соответственно, Дмитрий Рябцовский и Ольга Анисимова.

Документ определяет основные направления взаимодействия центра и филиала. «Мой бизнес» обещает помочь участникам СВО и членам их семей консультациями по вопросам, связанным с предпринимательством, участием в подготовке конкретных планов такой деятельности, информационным сопровождением. Также в центре будут проходить тематические мероприятия.

Фактически «Мой бизнес» и «Защитники Отечества» уже давно сотрудничают. Так, с начала этого года ветераны СВО могут получить здесь помощь в разработке плана предпринимательской деятельности, необходимого для получения социального контракта.

Кроме того, на этой неделе директор центра Дмитрий Рябцовский подписал соглашение с психологом Марией Цукановой, тоже направленное на поддержку участников СВО, которые делают первые шаги в сфере предпринимательства. Теперь в «Моём бизнесе» таким гражданам будут оказывать ещё и психологическую помощь.

