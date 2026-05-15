Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс авторов «Я вам пишу»

15.5.2026 | 11:36 Культура, Новости

К участию приглашаются авторы всех возрастов (5–90+ лет) из всех регионов России.

Организатор — АНО «Центр поддержки культуры, образования и социального развития ОБРАЗ ПРО». Принимаются работы в следующих форматах: рассказ; статья; стихотворение; фотография; фоторепортаж; видеофильм; детский рисунок.

Номинации:

  • «Россия — Родина моя!».
  • «Подвиги наших героев».
  • «Гордимся соотечественниками».
  • «Наша культура — достояние на века».
  • «Семейные истории — сквозь поколения».
  • «Мое предназначение».
  • «Братья наши меньшие».
  • «Симфонии о жизни».

Победители получат призы и дипломы. Лучшие работы разместят на информационных ресурсах конкурса. Победители могут пройти бесплатный курс «Журналистика» от образовательного центра «МИОЦ».

Подать заявку и узнать подробнее о конкурсе можно на сайте https://yavampishu.pro/.

