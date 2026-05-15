Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс авторов «Я вам пишу»

К участию приглашаются авторы всех возрастов (5–90+ лет) из всех регионов России.
Организатор — АНО «Центр поддержки культуры, образования и социального развития ОБРАЗ ПРО». Принимаются работы в следующих форматах: рассказ; статья; стихотворение; фотография; фоторепортаж; видеофильм; детский рисунок.
Номинации:
- «Россия — Родина моя!».
- «Подвиги наших героев».
- «Гордимся соотечественниками».
- «Наша культура — достояние на века».
- «Семейные истории — сквозь поколения».
- «Мое предназначение».
- «Братья наши меньшие».
- «Симфонии о жизни».
Победители получат призы и дипломы. Лучшие работы разместят на информационных ресурсах конкурса. Победители могут пройти бесплатный курс «Журналистика» от образовательного центра «МИОЦ».
Подать заявку и узнать подробнее о конкурсе можно на сайте https://yavampishu.pro/.
ИА “Орелград”