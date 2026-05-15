Орловца заподозрили в попытке подкупить сотрудника ГАИ

15.5.2026 | 11:12 Закон и порядок, Новости

Сумма несостоявшейся взятки составляла 25 тысяч рублей.

Фото: vk.com/club56875931

Как рассказали в областном управлении Следственного комитета России, подозреваемый — житель Орловского муниципального округа. Предполагается, что преступление произошло здесь же, в деревне Лунево, в вечернее время.

Мужчину заподозрили в том, что он сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии. Водитель решил попробовать откупиться. Орловец передавал деньги прямо в салоне служебного автомобиля полиции.

Однако сотрудник ГАИ сообщил обо всём своему руководству. В итоге теперь орловцу придётся нести не только административную, но и уголовную ответственность.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


