Орловца заподозрили в попытке подкупить сотрудника ГАИ

Сумма несостоявшейся взятки составляла 25 тысяч рублей.

Как рассказали в областном управлении Следственного комитета России, подозреваемый — житель Орловского муниципального округа. Предполагается, что преступление произошло здесь же, в деревне Лунево, в вечернее время.

Мужчину заподозрили в том, что он сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии. Водитель решил попробовать откупиться. Орловец передавал деньги прямо в салоне служебного автомобиля полиции.

Однако сотрудник ГАИ сообщил обо всём своему руководству. В итоге теперь орловцу придётся нести не только административную, но и уголовную ответственность.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

