Турагент из Мценска осуждена за мошенничество

Жительница Орловской области испортила поездки в Южную Корею, Сочи, Абхазию…

Мценский районный суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя Афанасьевой Ю.Н., признав ее виновной в мошенничестве при продаже туристических путевок. Ущерб от ее действий превысил 770 тысяч рублей.

Афанасьева, занимавшаяся туристическим бизнесом с 2021 года, в период с января по июнь 2025 года похитила деньги четырех клиенток, с которыми у нее сложились доверительные отношения. Полученные суммы она не перечисляла для брони, а тратила на собственные нужды. Самая крупная сумма ущерба — 519 000 рублей — была причинена женщине, оплатившей тур в Южную Корею для себя и троих родственников.

В суде Афанасьева частично признала вину, утверждая, что умысла на хищение не было, а деньги она потратила из-за тяжелого финансового положения и проблем в другом бизнесе. Однако суд, исследовав показания потерпевших, свидетелей, договоры, квитанции, а также переписки и аудиосообщения, признал ее действия умышленным мошенничеством с использованием доверительных отношений.

Афанасьеву Ю.Н. решено признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ. В качестве наказания назначено два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. При этом, учитывая, что женщина является единственным родителем малолетней дочери, реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.

Приговор может быть обжалован в Орловский областной суд в течение 15 суток.

ИА “Орелград”