На Орловщине снизился индекс промышленного производства

Орелстат подвел итоги социально-экономического развития Орловской области.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области опубликовал данные о социально-экономическом развитии региона за январь-март 2026 года. Документ охватывает ключевые показатели промышленности, сельского хозяйства, инвестиционной сферы и строительства.

Так, индекс промышленного производства в Орловской области за первый квартал 2026 года составил 98,9 процента к аналогичному периоду прошлого года. Причем в обрабатывающих производствах этот показатель составил 98 процентов. По подсчетам статистиков, объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 62,3 миллиарда рублей это всего 93,7 процента по отношению к уровню января-марта 2025 года.

В обрабатывающих производствах за первый квартал текущего года отгружено продукции на 54,1 миллиарда рублей, или 91,4 процента к прошлому году. При этом в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром индекс производства составил 109,2 процента, а объем отгрузки вырос до 6,86 миллиарда рублей, или на 19,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот в сфере водоснабжения и водоотведения индекс составил всего лишь 76,6 процента.

Зато рост продемонстрировало сельское хозяйство. По предварительным данным, в январе-марте 2026 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 16,5 миллиарда рублей, или 108 процентов в действующих ценах и 102,3 процента в сопоставимой оценке к январю-марту 2025 года. Сообщается также, что объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-март 2026 года составил 5,039 миллиарда рублей, или 128,8 процента в действующих ценах и 120,5 процента в сопоставимых ценах к январю-марту 2025 года.

ИА “Орелград”