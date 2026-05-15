Прокуратура добилась блокировки сайтов с санкционными продуктами

Сомнительные интернет-ресурсы были выявлены в ходе планового мониторинга сети.

Орловская транспортная прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила страницы, на которых в свободном доступе предлагалась к продаже импортная молочная и мясная продукция. Речь идет о товарах, которые включены в перечень санкционных и запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации. Надзорное ведомство выяснило, что, несмотря на действующие ограничения, на сайтах размещались объявления о возможности приобретения такой продукции.

Как сообщили в ведомстве, по результатам проверки транспортный прокурор направил в Железнодорожный районный суд города Орла исковое заявление о признании информации о продаже санкционных товаров запрещенной к распространению. Суд признал требования прокурора законными и удовлетворил их в полном объеме. Информация на выявленных интернет-страницах теперь признана запрещенной. Это означает, что она будет включена в единый реестр запрещенной информации, а доступ к ней будет ограничен, то есть, заблокирован провайдерами.

Исполнение решения суда прокуратура взяла на свой контроль. После вступления решения в законную силу соответствующее уведомление будет направлено в Роскомнадзор для внесения страниц в реестр и блокировки. В Орловской транспортной прокуратуре также напомнили, что реализация санкционных товаров на территории России запрещена законодательством. А продажа молочной и мясной продукции в целом регулируется рядом жестких требований.

В частности, нужна обязательная маркировка в системе «Честный знак», наличие ветеринарных сопроводительных документов, которые регистрируются в ФГИС «Меркурий», соблюдение технических регламентов Таможенного союза, существуют и другие ограничения. Кроме того, продажа любой молочной и мясной продукции с нарушением правил маркировки, без ветеринарных документов или с истекшим сроком годности создает реальные риски для здоровья потребителей. Орловская транспортная прокуратура продолжает мониторинг интернета и будет добиваться блокировки всех подобных «предложений».

