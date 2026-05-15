Орловское УФАС защитило Колпнянский лицей

Учебное заведение не получило заказанные кресла для актового зала.

Орловское УФАС России рассмотрело обращение МБОУ «Колпнянский лицей» о включении сведений об ООО «Триумф» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). По мнению учебного заведения, компания без уважительных причин не исполнила контракт. Как сообщила пресс-служба Орловского УФАС, ранее лицей провел аукцион на поставку кресел для своего актового зала. На участие в торгах поступило пять заявок, все они были признаны соответствующими требованиям. Победителем торгов было признано ООО «Триумф».

В соответствии с условиями контракта поставщик был обязан передать товар заказчику не позднее 28 марта 2026 года. Однако в установленный срок кресла в лицей так и не поступили. Образовательное учреждение приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. А затем обратилось в антимонопольный орган с заявлением о включении сведений о компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Жалобу и представленные материалы рассмотрела специально созданная комиссия Орловского УФАС России. В результате она признала действия «Триумфа» недобросовестными. Компания включена в «черный список», то есть в РНП. Это означает, что в течение двух лет «Триумф» не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках, добавили в пресс-службе Орловского УФАС.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба России сообщила о формировании устойчивой судебной практики по вопросу исчисления сроков действия независимых гарантий при проведении государственных закупок. Позицию ведомства поддержали суды трех инстанций. Как следует из информации на сайте Орловского УФАС, поводом для разбирательства стали два открытых конкурса на выполнение работ по ремонту дорог. Сроки подачи заявок были установлены до 10 апреля 2025 года и до 9 апреля 2025 года соответственно.

Один из участников закупки предоставил независимые гарантии со сроком действия до 10 мая 2025 года и до 9 мая 2025 года. Однако комиссия заказчика отклонила эти заявки, посчитав, что указанный срок действия гарантий составляет менее одного месяца, как того требует Закон о контрактной системе. ФАС России не согласилась с таким решением и признала действия комиссии нарушающими законодательство. Суды поддержали позицию антимонопольного ведомства, сделав два ключевых вывода.

Первый вывод: срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Таким образом, срок, определенный календарной датой 10 апреля 2025 года, начинает течение 11 апреля 2025 года, а истекает 10 мая 2025 года. Второй вывод: если последний день срока приходится на нерабочий день, днем его окончания считается ближайший за ним рабочий день. Поскольку 9, 10 и 11 мая 2025 года являются нерабочими праздничными днями, срок действия независимых гарантий, истекающий 9 мая, переносится на ближайший рабочий день.

