Орел получит 17,6 миллиона рублей на развитие туристского центра

У областного центра не нашлось конкурентов на грант для благоустройства общественных территорий.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области подвел итоги второго конкурсного отбора 2026 года по предоставлению субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям. Деньги предназначены на реализацию проектов по развитию общественных территорий и обустройству туристских центров в соответствии с туристским кодом города. Прием заявок проходил с 5 по 8 мая 2026 года. Впрочем, конкурентной борьбы за гранты не получилось.

На конкурс была подана только одна заявка, от города Орла, которая и стала победительницей. Департамент проверил заявку и признал ее соответствующей требованиям отбора. Затем было принято решение о предоставлении городу Орлу субсидии из областного бюджета в размере 17,676 миллиона рублей. Но по условиям отбора софинансирование из бюджета города Орла должно составить не менее 1 процента от запланированных работ, поскольку предельный уровень софинансирования из областного бюджета установлен постановлением правительства в размере до 99 процентов.

Субсидия предназначена для софинансирования мероприятий по развитию общественной территории, включая обустройство туристского центра города. Средства субсидии можно тратить на обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков пешеходной туристской навигации, в том числе с интерактивными решениями, размещение архитектурной фасадной подсветки зданий, арт-объектов, скульптурных композиций, устройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения маломобильных граждан.

Кроме того, за счет средств субсидии допускается установка всепогодных вандалоустойчивых малых архитектурных форм, арт-объектов, фотогеничных инсталляций, панорамных биноклей, схем-диорам, проектирование и устройство городских скульптурных композиций, обустройство фотозон и смотровых площадок, проектирование и оснащение площадок для проведения праздничных городских ярмарок, обустройство выделенных парковок для туристских автобусов и легкового такси с установкой дорожных знаков.

На основании приказа департамента с администрацией города Орла будет заключено соглашение о предоставлении субсидии в электронной форме через систему «Электронный бюджет». Затем мэр Орла должен будет представить выписку из сводной бюджетной росписи, подтверждающую увеличение ассигнований на сумму субсидии. После этого соответствующая заявка будет направлена в департамент финансов Орловской области, который перечислит средства на счет департамента по проектам развития территорий Орловской области, а уже тот перечислит их на счет муниципалитета.

Добавим, что ключевым показателем эффективности использования субсидии является достижение плановых значений показателя «количество туристических поездок по территории Российской Федерации». За нецелевое использование, нарушение условий соглашения или непредставление отчетности предусмотрены приостановление или прекращение предоставления субсидии, а также возврат средств и бюджетные меры принуждения.

ИА “Орелград”