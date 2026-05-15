Строителю аэропорта Орла предъявили новые иски

С «Альянса-2005» хотят взыскать солидные суммы.

Новые иски в адрес компании, которой доверили строительство орловского аэропорта, поступили в арбитражный суд.

Так, арбитраж Петербурга и Ленобласти принял к рассмотрению иск местного ООО «Газпром развитие социальной инфраструктуры». Предварительное судебное заседание назначено на 18 мая.

Арбитражный суд Магаданской области принял иск местного ООО «ЖБИ». Уточняется, что компания хочет взыскать с «Альянса» 8 миллионов 972 тысячи 500 рублей. Предварительное заседание состоится 17 июня.

Однако это лишь часть арбитражных дел «Альянса-2005». Только в текущем году данная компания участвует (или участвовала) в восьми таких делах — в основном, как ответчик. К ней предъявлены (или предъявлялись) требования на общую сумму 103 миллиона 967 тысяч рублей.

Напомним, «Альянс» был зарегистрован в Якутии, однако в минувшем месяце сменил «прописку» на Чечню.

