В Орле презентуют «окопную поэзию»

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина 19 мая проведет просветительскую акцию «Этика Донбасса в поэзии новой реальности». Как пояснили организаторы, мероприятие пройдет в 12:00 в большом зале библиотеки. Это будет презентация двух книг, посвященных поэзии, рожденной в условиях современных военных конфликтов. Первая из них – монография «Новая военная поэзия. Опыт научно-критического прочтения».

В «Бунинке» пояснили, что это издание представляет собой многоаспектное исследование поэзии, возникшей на гребне исторических событий, связанных с военным конфликтом в Донбассе и Новороссии. Авторы анализируют основные тенденции новой военной поэзии, ее философское и художественное своеобразие, а также творчество конкретных авторов и отдельные издания.

Вторая книга, которую представят на презентации, называется «Донецк – Орел. Далее – везде». Она была выпущена орловским издательским домом «Орлик» совместно с Орловским отделением Союза литераторов России. По сути, это антология донбасской поэзии, говорят организаторы. Возникнув в период начала российско-украинского конфликта именно как «донбасская поэзия», новая поэтическая волна стала «болевым нервом» литературного процесса России.

Она вобрала в себя множество функций: быть свидетельством времени и человеческих испытаний, быть одним из вариантов коммуникации – особой формой высказывания, способного прозвучать для многих, а также важной силой воздействия на духовно-нравственный и социально-политический климат современности, подчеркнули в «Бунинке», добавив, что на акцию приглашаются все, кто интересуется современностью, ее отражением в поэзии и культуре.

Тем временем в стенах «Бунинки» продолжает работать выставка «В борьбе против нацизма мы были вместе». Посетить ее можно по 29 июня 2026 года в отделе документов на иностранных языках. Выставка посвящена боевому братству народов СССР, героизму воинов различных национальностей на боевых рубежах Подмосковья, Кавказа, в битве на Волге, в боях за Ленинград и за освобождение стран Восточной Европы.

В экспозиции представлены научные издания Академий наук союзных республик, а также издание Российской Академии наук «История Северной Осетии: ХХ век». В каждом из них есть глава, посвященная Великой Отечественной войне. Издания рассказывают о начале войны, промышленном развитии и сельском хозяйстве в годы войны, развитии науки и культуры, боевых и трудовых подвигах, общественно-политической жизни советских республик, оккупационном режиме и партизанском движении.

