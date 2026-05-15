Участники операции «Поток» наградили орловских чиновников

15.5.2026 | 13:23

Им вручили медали «За содействие СВО».

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

Участники легендарной операции, проходившей в Курской области в 2025 году, приехали в Орёл во второй раз. Предыдущий визит состоялся на майских праздниках.

Награды передали на встрече, которая проходила в здании администрации Орловщины. По словам Клычкова, их вручили «тем, кто уже много лет самоотверженно помогает фронту».

Медалями отметили Александра Бирюкова (заместителя губернатора – руководителя представительства нашего региона при федеральном правительстве) и Вячеслава Ерохина (исполняющего обязанности руководителя областной администрации).

Напомним, сегодня в сквере Семьи состоится масштабное патриотическое мероприятие.

ИА «Орелград»


