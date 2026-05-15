Участники операции «Поток» наградили орловских чиновников

Им вручили медали «За содействие СВО».
Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков.
Участники легендарной операции, проходившей в Курской области в 2025 году, приехали в Орёл во второй раз. Предыдущий визит состоялся на майских праздниках.
Награды передали на встрече, которая проходила в здании администрации Орловщины. По словам Клычкова, их вручили «тем, кто уже много лет самоотверженно помогает фронту».
Медалями отметили Александра Бирюкова (заместителя губернатора – руководителя представительства нашего региона при федеральном правительстве) и Вячеслава Ерохина (исполняющего обязанности руководителя областной администрации).
