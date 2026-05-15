В сквере «Орлята» высадили 2,3 тысячи петуний

Об этом сообщили в Администрации Орла.

Напомним, сквер находится на пересечении улиц Октябрьской и Приборостроительной. Теперь его украшают 2300 петуний различных цветов.

Работы осуществляли сотрудницы «Спецавтобазы».

Всего в этом сезоне на городских клумбах и общественных пространствах уже высажено около 570 тысяч цветов.

Мэрия ещё раз призвала орловцев ценить труд озеленителей. Так, вазоны и горшки, установленные на Александровском мосту, некоторые горожане использовали как урны, хотя настоящие урны установлены совсем рядом. Сообщается, что в них нашли бутылки и стаканчики, а также упаковки от продуктов питания.

ИА «Орелград»