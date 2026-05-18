На Орловщине 100 процентов массовых услуг стали цифровыми

Озвучены итоги цифровизации Орловской области за 2025 год.

Департамент информационных технологий подвел окончательные итоги реализации государственной программы «Развитие информационного общества на территории Орловской области» за 2025 год. Судя по отчету, общий процент исполнения по показателям программы составил 103,26 процента. При этом в 2026 году реализация запланированных мероприятий продолжится.

Департамент сообщает, что в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, достигла 100-процентного показателя. Доля обращений за получением таких услуг через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) без личного посещения ведомств и МФЦ по итогам прошлого года составила 98,5 процента, а доля государственных услуг и сервисов со средней оценкой удовлетворенности качеством их оказания в электронном виде выше 4,5 баллов – 73,68 процента.

Также было внедрено две типовых информационных системы на базе единой цифровой платформы. Особо отмечает департамент тот факт, что все активнее используется отечественное ПО. Так, в рамках проекта «Отечественные решения» доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти Орловской области, составила 54,03 процента. При этом обновление парка техники и импортозамещение идут активными темпами.

В рамках программы были заменены 50 автоматизированных рабочих мест (АРМ) и три сервера, работающих под управлением российских операционных систем. Все 50 новых АРМ оснащены офисным программным обеспечением российского производства. В отчете отмечено, что департамент сельского хозяйства Орловской области получил 10 единиц новой компьютерной техники.Также были приобретены модули для обеспечения совместимости с российским ПО для информационной системы «Автоматизированная информационная система управления органами гостехнадзора». Проведены работы по модернизации информационной системы «Гостехнадзор Эксперт».

Доля информационных систем органов исполнительной власти, соответствующих требованиям законодательства по информационной безопасности, достигла 90 процентов. Только один из показателей остался невыполненным. Речь идет о включении Ситуационного центра губернатора Орловской области в систему распределенных ситуационных центров на основе регламента ФСО России. Но в департаменте подчеркнули, что 2026 году эта работа была продолжена.

ИА “Орелград”