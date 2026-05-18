С мэрии Орла взыскали 2,2 миллиона рублей за отопление

Долг накопился за отопление муниципальных помещений.

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск АО «Орелгортеплоэнерго» к управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (УМИЗ). Энергоснабжающая организация требовала взыскать задолженность за тепловую энергию, поставленную в нежилые помещения, принадлежащие муниципалитету, за период с сентября 2022 года по май 2025 года. Истец в своем заявлении указал, что поставлял тепло в десятки нежилых помещений, расположенных на улицах Машиностроительной, Комсомольской, Наугорском шоссе, Силикатной, Матросова, Ленина, Карачевской и др.

Эти помещения принадлежат муниципальному образованию «Город Орел». Договоры теплоснабжения с ответчиком заключены не были, однако, как считают энергетики, «фактическое потребление энергии имело место». За спорные периоды истец выставил универсальные передаточные документы на общую сумму около 1,86 миллиона рублей основного долга плюс пени. Ответчик тепловую энергию принял, но не оплатил.

Позиция УМИЗ заключалась в том, что большинство помещений переданы в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам, в том числе ряду общественных организаций, ритуальной службе, адвокатским образованиям, индивидуальным предпринимателям и др. По условиям договоров аренды и ссуды именно арендаторы и ссудополучатели обязаны оплачивать коммунальные услуги, сочли в мэрии.

В свою очередь «Орелгортеплоэнерго» настаивало на том, что надлежащим ответчиком является собственник помещений, то есть сам город в лице УМИЗ. По мнению энергетиков, отсутствие договора не освобождает от оплаты фактически потребленной энергии. А передача помещений в аренду или безвозмездное пользование не снимает с собственника обязанности по оплате коммунальных ресурсов, если прямой договор с ресурсоснабжающей организацией не был заключен. Суд согласился с позицией энергетиков, произвел свои расчеты задолженности и удовлетворил иск частично, взыскав с муниципалитета 2,2 миллиона рублей.

ИА “Орелград”