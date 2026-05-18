«Организатор перевозок» может расширить полномочия

18.5.2026 | 13:00 Новости, Транспорт

Учреждение может возглавить работу общественного транспорта в Орле.

Владимир Злобин – начальник “Организатора перевозок”. Фото: ИА “Орелград”

Об этом говорили на заседании комитета по по градостроительной деятельности и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов.

Напомним, что, согласно текущим планам, с 1 января 2027 года общественный транспорт Орла должен стать сферой ответственности областной администрации. В связи с этим неизбежны серьёзные перемены.

Как сообщают «Вести-Орёл», пока ожидается, что головным учреждением станет «Организатор перевозок». Сейчас он занимается только автобусными маршрутами — и только межмуниципальными (трёхзначными).

В свою очередь, «Трамвайно-троллейбусное предприятие» станет государственной собственностью. «ТТП» «точно сохранят, ведь альтернативы по общественному электротранспорту в регионе нет», – утверждает СМИ.

ИА «Орелград»


