В Орле у ГСК «Луч» запустили систему перекачки стоков

18.5.2026 | 14:00

Об этом сообщили в Администрации Орла.

Фото: vk.com/oreladm

Работы выполнил «Орёлводоканал». Напомним, что неделю назад здесь произошло обрушение коллектора.

На данный момент удалось полностью запустить временную систему перекачки сточных вод, организованную в обход повреждённого участка. Это позволит стабилизировать систему водоотведения при проведении восстановительных мероприятий.

Сейчас «Водоканал» приступил к следующему этапу работ — тампонированию аварийного участка коллектора. Сотрудники предпрития герметично перекроют повреждённый участок, а затем перенаправят потоки сточных вод на временную обводную линию. После начнутся непосредственные восстановительные работы на самом коллекторе.

Как отмечают в мэрии, аварийный участок находится на глубине около шести метров, что требует дополнительной подготовки. Работа является непростой и небезопасной.

По данным предприятия, с момента этого происшествия новые случаи переливов, подтоплений и сбросов не фиксировались.

ИА «Орелград»


