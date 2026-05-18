В Орле у ГСК «Луч» запустили систему перекачки стоков

Об этом сообщили в Администрации Орла.
Работы выполнил «Орёлводоканал». Напомним, что неделю назад здесь произошло обрушение коллектора.
На данный момент удалось полностью запустить временную систему перекачки сточных вод, организованную в обход повреждённого участка. Это позволит стабилизировать систему водоотведения при проведении восстановительных мероприятий.
Сейчас «Водоканал» приступил к следующему этапу работ — тампонированию аварийного участка коллектора. Сотрудники предпрития герметично перекроют повреждённый участок, а затем перенаправят потоки сточных вод на временную обводную линию. После начнутся непосредственные восстановительные работы на самом коллекторе.
Как отмечают в мэрии, аварийный участок находится на глубине около шести метров, что требует дополнительной подготовки. Работа является непростой и небезопасной.
По данным предприятия, с момента этого происшествия новые случаи переливов, подтоплений и сбросов не фиксировались.
