Орловца подозревают в мошенничестве с мебелью

18.5.2026 | 14:19 Криминал, Новости

По текущей версии, он обманул земляка на 160 тысяч рублей.

Фото: УМВД России по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, расследованием преступления занимается отделение по Железнодорожному району Орла.

По текущей версии, мужчина заказал кухонный гарнитур у 28-летнего мужчины, который является индивидуальным предпринимателем. Клиент передал ИП 160 тысяч рублей. Однако не увидел ни мебели, ни своих денег.

Уголовное дело возбудили по статье «мошенничество». Предварительно полиция установила, что подозреваемый и не планировал исполнять заказ. Его проверяют на возможную причастность к другим аналогичным деяниям.

Пока что подозреваемый в мошенничестве находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


