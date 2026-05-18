В Орле будут ремонтировать пять улиц

18.5.2026 | 14:12 ЖКХ, Новости

Об этом предупредили в мэрии.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

На этой неделе ямочный ремонт будет вестись на улицах Маршала Куликова, Гагарина, Приборостроительной, Матросова и Осипенко. Работы выполняют сотрудники «Спецавтобазы».

На минувшей рабочей неделе предприятие ремонтировало таким же образом девять дорог Орла.

В общей сложности, удалось привести в порядок 1,6 тысячи квадратных метров. Наибольший объём работ выполнен на Новосильском шоссе (413 квадратов), а также на улицах Красноармейской (371,3), Высоковольтной (344,7) и Новосильской (200,9).

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

