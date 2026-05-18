Орловчанке незаконно отказали в пособии на ребёнка

Восстановить права помогла прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина проживает в Орловском муниципальном округе.

В минувшем году в сентябре она обратилась в Отделение СФР по Орловской области с заявлением. Женщина просила назначить ей ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Однако получила отказ. Причиной стал среднедушевой доход семьи — якобы оказавшийся слишком большим для такого случая.

«В сумму… доходов были необоснованно включены денежные средства, ошибочно поступившие на счёт заявительницы», – объяснили в прокуратуре.

Орган надзора направил в суд иск, обязывающий СФР назначить орловчанке пособие, причём задним числом – начиная с даты её обращения. Заводской районный суд Орла признал эти требования справедливыми.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

