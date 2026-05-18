Застолье в деревне Котовка закончилось убийством

Местный житель в ходе семейной ссоры убил своего зятя ударом ножа в живот.

Свердловский районный суд Орловской области вынес приговор местному жителю, который в ходе семейной ссоры убил своего зятя ударом ножа в живот. Как сообщили в пресс-службе суда, кровавая трагедия разыгралась ранним утром 22 февраля 2026 года в деревне Котовка. Дело рассматривал председатель суда Сергей Занин, а государственное обвинение на процессе поддерживали лично прокурор Орловской области Алексей Тимошин и прокурор района Максим Михайлов, что подчеркивает особую значимость и общественный резонанс дела.

Как следует из материалов дела, тем роковым утром подсудимый и его зять находились в спальной комнате. В доме подсудимого они совместно распивали спиртные напитки. Между мужчинами, которые и ранее не питали друг к другу теплых чувств, по какой-то причине вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. В ходе потасовки зять нанес удар кулаком в правый глаз подсудимого, отчего тот упал на пол. Однако на этом конфликт не закончился.

Поднявшись с пола, хозяин дома, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, схватил со стола хозяйственный нож и нанес им своему родственнику один точный удар в живот. Потерпевший рухнул на пол и спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия. Прибывшие медики ничем не смогли ему помочь. В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Он заявил, что у него не было умысла убивать зятя.

Защита строилась на версии о самообороне. В частности, подсудимый уверял, что не понимал, что в его руке находится именно нож, и якобы действовал вынужденно. Однако суд, изучив все обстоятельства дела, счел эти доводы неубедительными. Государственный обвинитель просил для подсудимого 9 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. Например, было учтено совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, подчеркнули в пресс-службе Свердловского районного суда.

