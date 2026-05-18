Под Орлом открыли памятник схиархимандриту Илию

18.5.2026 | 10:53

Это произошло в рамках фестиваля «Традиции Святой Руси».

Фото: orel-eparhia.ru / Евгений Мартынов

Памятник установили в православном центре «Вятский Посад». Монумент освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Также в церемонии участвовали руководитель проекта «Вятский Посад» Геннадий Цурков, сенатор Вадим Соколов, председатель областного совета Леонид Музалевский.

За активное участие в создании и установке памятника отметили учредителя компании «Мир Габбро» Константину Щепелину. Митрополит вручил ему медаль священномученика Иоанна Кукши первой степени.

В этом году фестиваль «Традиции Святой Руси» проходил уже в девятый раз.

Фото: oreloblsovet.ru
ИА «Орелград»


