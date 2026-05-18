В Орле попробуют вернуть  дачный автобус №126, ходивший более 40 лет

Горожане, особенно пенсионеры, с трудом добираются до своих СНТ.

Дачный №126 не вошел в список сезонны маршрутов 2026 года. Однако предложенная альтернатива (рейсовый автобус «Орел — Мценск») не отвечает требованиям садоводов. Автобусы зачастую переполнены и не подходят для перевозки инструментов, рассады.

В Орловское отделение ЛДПР с жалобой обратилась жительница Орла, которая не может добраться до дачи из-за отмены автобуса. Депутат Орловского областного Совета Владислав Числов взял ситуацию на контроль и направит запрос о возврате маршрута.

