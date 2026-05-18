В Орле попробуют вернуть  дачный автобус №126, ходивший более 40 лет

18.5.2026 | 14:44

Горожане, особенно пенсионеры, с трудом добираются до своих СНТ.

ИА “Орелград”

Дачный №126 не вошел в список сезонны маршрутов 2026 года. Однако предложенная альтернатива (рейсовый автобус «Орел — Мценск») не отвечает требованиям садоводов. Автобусы зачастую переполнены и не подходят для перевозки инструментов,  рассады.

В Орловское отделение ЛДПР с жалобой обратилась жительница Орла, которая не может добраться до дачи из-за отмены автобуса. Депутат Орловского областного Совета Владислав Числов взял ситуацию на контроль и направит запрос о возврате маршрута.

Проект «Буду жаловаться в ЛДПР» продолжает сбор обращений. Если вы столкнулись с проблемой, можете оставить обращение на официальном сайте партии или в приемной Орловского отделения партии по адресу: ул. 8 марта, д. 8.

