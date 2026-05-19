Альбом о Судбищенской битве признали проектом года

Определены победители конкурса «Орловская книга – 2026».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков своим распоряжением утвердил список победителей ежегодного областного конкурса «Орловская книга». Итоги были подведены в преддверии проведении XXVIII областного праздника «Орловская книга – 2026», который пройдет в регионе 22 мая. Конкурс проводится в соответствии с указом губернатора еще от 2016 года в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры.

Что касается победителей, то в номинации «Лучший издательский проект года» победу присуждена книге-альбому «Героям Судбищенской битвы посвящается», изданной в 2025 году в Орле издательским домом «Орловская литература и книгоиздательство». Автор-составитель – Анатолий Костяников. В номинации «Самая читаемая книга» победу одержало издание «Тайны судбищенских холмов» Григория Лазарева, выпущенное типографией «Труд».

Специальной премии удостоена монография Веры Белозеровой «Традиции духовно-нравственной культуры Орловского края (праздники, обряды)», выпущенная полиграфической фирмой «Картуш». Эти книги будут главными экспонатами выставки книг, выпущенных орловскими издательствами в 2025 году. Она будет организована в рамках XXVIII областного праздника «Орловская книга – 2026». Как сообщили в областной библиотеке имени Бунина, торжественное открытие состоится 22 мая в 12:00. Мероприятие пройдет под тем же девизом, что и конкурс, – «Культурное наследие Орловского края в книгоиздании региона».

В программе не только выставка книг, выпущенных орловскими издательствами в 2025 году, но и тематические книжные экспозиции и презентация регистрационного каталога «Орловская книга-2025». Центральным событием станет награждение лауреатов конкурса «Орловская книга-2025». В празднике примут участие издатели, авторы, библиотекари, читатели, представители творческих союзов и научной общественности. Напомним, что конкурс «Орловская книга» проводится ежегодно и направлен на поддержку регионального книгоиздания и популяризацию литературного наследия Орловского края.

