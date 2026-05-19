Орловца с психическим расстройством лишили прав через суд

Мужчина потенциально опасен для участников дорожного движения.

Северный районный суд города Орла удовлетворил иск прокурора Орловского района и прекратил действие водительского удостоверения местного жителя, который состоит на учете у нарколога и имеет признаки психического расстройства, связанного с употреблением наркотических средств. Мужчина пытался обжаловать решение в областном суде, но безуспешно.

Как было установлено в судебном заседании, административный ответчик имеет на руках водительское удостоверение, срок действия которого истекает в марте 2030 года. Однако согласно заключению экспертов Орловской областной психиатрической больницы, с июля 2025 года у мужчины выявлены признаки расстройства психики, связанного с употреблением наркотических средств. В октябре 2025 года он был внесен Орловским наркологическим диспансером в базу данных наркологических больных.

При этом сведений о стойкой ремиссии, то есть о выздоровлении, в отношении него не имеется. На это обратил внимание прокурор, обратившийся в суд с требованием прекратить действие права на управление транспортными средствами и обязать «опасного» орловца сдать «корочку» в Госавтоинспекцию. Разрешая спор, суд сослался на Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», который в качестве одного из основных принципов закрепляет приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами.

Как пояснили в пресс-службе Северного районного суда, наличие наркологической зависимости является прямым противопоказанием к управлению транспортными средствами, которые по закону являются источником повышенной опасности. Суд пришел к выводу, что сохранение водительских прав за мужчиной создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может причинить вред жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

Административный иск прокурора был признан обоснованным и подлежащим удовлетворению. Не согласившись с решением, орловец подал апелляционную жалобу в Орловский областной суд. Однако судебная коллегия по административным делам оставила решение Северного районного суда без изменения, а жалобу гражданина без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Тем временем пресс-служба прокуратуры Орловской области сообщила о еще одном подобном деле. В Покровском районе 27-летний местный житель, состоящий на диспансерном наблюдении у врача-нарколога, также имел действующее водительское удостоверение. Прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении права на управление транспортными средствами и аннулировании прав. Покровский районный суд требования ведомства удовлетворил. Таким образом, еще один потенциально опасный для других участников дорожного движения водитель лишился права садиться за руль.

