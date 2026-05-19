Суд обязал управляющую компанию навести порядок в «забытом» доме

Выявленные нарушения годами отравляли жизнь собственников жилья.

Советский районный суд города Орла удовлетворил иск прокурора Заводского района, выступившего в защиту прав жителей многоквартирного дома. Надзорное ведомство потребовало от управляющей компании устранить многочисленные нарушения, которые годами отравляли жизнь собственников. Как следует из информации пресс-службы суда, поводом для проведения прокурорской проверки стали жалобы самих жильцов. А выявленные в ее ходе нарушения легли в основу иска.

Из искового заявления следовало, что уборка в доме не организована и не проводится. В подъездах на полу и подоконниках был обнаружен толстый слой пыли, на стенах и потолках – паутина. Повсюду, на момент проверки, был разбросан мусор, а окна оказались разбиты. Надзорное ведомство акцентировало внимание на том, что в доме частично отсутствует остекление окон, из-за чего в подъездах холодно и грязно.

Стены также оказались в плачевном состоянии. Было установлено, что в одном из подъездов поврежден окрасочный слой на всех этажах, проще говоря, краска со стен облезла. В ходе проверки также были задоументированы высохшие следы залития с кровли, отслоение и шелушение отделочных слоев. Проблемы дом испытывает с фасадом и отмосткой. Цоколь по всему периметру имеет повреждения окрасочного слоя. Отмостка со стороны главного фасада просела, покрылась трещинами и щелями.

Обратила внимание прокуратура и на разрушенный козырек подъезда. Из иска следовало, что у входной группы в нежилые помещения зафиксировано разрушение штукатурного слоя с оголением кирпичной кладки на козырьке и с торцов. Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что управляющая компания обязана навести порядок в доме. В решении особо подчеркнуто, что ссылки на недостаточность денежных средств, собираемых с собственников, не являются основанием для бездействия.

«Управляющая компания… с момента заключения договора управления вне зависимости от технического состояния многоквартирного дома обязана принимать действенные меры… даже в случае недостаточности денежных средств», – отмечено в судебном акте. Суд обязал управляющую компанию в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу организовать и выполнить работы по текущему ремонту дома, полностью устранив все перечисленные нарушения. Решение, кстати, уже вступило в законную силу.

ИА “Орелград”