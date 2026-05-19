Орловца осудили за оторванный погон полицейского

Житель Орла напал на женщину-инспектора.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело, заведенное на местного жителя. Как сообщает пресс-служба суда, мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и статьей 319 Уголовного кодекса РФ (оскорбление представителя власти). Как установил суд, инцидент произошел в помещении автовокзала.

Подсудимый, находясь в сильном алкогольном опьянении, вел себя вызывающе. Сотрудница автовокзала вызвала наряд полиции. Прибывшие на место инспектор ППС и полицейский ОБППСП УМВД России по городу Орлу потребовали от нарушителя дать объяснение. В ответ на законные требования полицейских гражданин неожиданно напал на женщину-инспектора. Сообщается, что он схватил ее табельное оружие, пистолет-пулемет «Кедр», и резко дернул его на себя, причинив сотруднице ударом оружия ушиб правой руки.

Затем подсудимый схватил полицейского за плечо и оторвал погон, оставив на теле стража порядка ссадины. После применения силового приема, а именно загиба руки за спину, нарушитель общественного порядка не успокоился и начал оскорблять сотрудницу полиции «грубой нецензурной бранью». В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, которое «существенно повлияло на побуждение к противоправным действиям и проявление неконтролируемой агрессии».

По результатам рассмотрения уголовных дел суд назначил агрессивному гражданину наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Гораздо более суровым оказалось наказание для 33-летнего жителя города Мценска. Как ранее сообщала пресс-служба прокуратуры Орловской области, Мценский районный суд признал его виновным по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

В прокуратуре региона рассказали, что в январе 2026 года двое сотрудников МО МВД России «Мценский» доставляли пьяного мужчину в медицинское учреждение для освидетельствования. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый попытался сбежать, а когда полицейские пресекли его побег, достал нож. Он нанес одному сотруднику удар ножом в височную область, а второму нанес удар по руке.

К счастью, оба стража порядка выжили, однако действия злоумышленника были квалифицированы как особо тяжкое преступление против порядка управления. Мценский райсуд с учетом позиции государственного обвинения приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА “Орелград”