В сквере Семьи установили копию трубы из операции «Поток»

19.5.2026 | 14:33 Новости, Общество, СВО

Это стало финальным аккордом патриотического праздника «Щит города Орла».

Фото: vk.com/leonid_muzalevsky

Напомним, военная операция «Поток» проходила в Курской области в 2025 году в марте. Российские военнослужащие, перемещаясь по трубе магистрального газопровода, смогли выйти в тыл врага и нанести ему неожиданный и сокрушительный удар.

В операции участвовали и жители Орловской области. Впоследствии их отметили наградами регионального парламента.

Также на днях участники «Потока» сами вручили награды некоторым орловским чиновникам в благодарность за содействие.

ИА «Орелград»


