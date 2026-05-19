Спрогнозирован средний курс рубля к доллару в 2026 году

Согласно базовому прогнозу ВТБ, средний курс рубля в 2026 году составит 81 рубль за доллар.

Об этом заявил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков на Дне инвестора банка. По словам эксперта, в базовый сценарий на 2026 год также заложены инфляция на уровне 5,3%, экономический рост до 0,5% и ключевая ставка 12%.

«Наверное, это самый главный параметр для большого количества инвесторов», – сказал Яцков.

Кроме того, эксперт назвал активы, которые сейчас наиболее привлекательны. В первую очередь для частных инвесторов это государственные облигации, находящиеся в цикле роста. Во вторую — акции, которые на фоне снижения создают хорошую точку входа. Особый интерес, по мнению эксперта, представляют бумаги компаний из секторов ИТ и финансов, а также дивидендные истории.

ИА “Орелград”