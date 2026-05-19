Орловские власти просубсидируют агротехнологические классы

Правительство Орловской области приняло постановление, расширяющее меры поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Документ предусматривает новые направления субсидирования, включая поддержку агротехнологических классов в школах и стимулирующие выплаты учителям. Так, изменения внесены в «Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса».

Теперь индивидуальные предприниматели или юридические лица, являющиеся заказчиками ключевого проекта, могут получить субсидии на два дополнительных направления: возмещение до 95 процентов фактически понесенных затрат в целях предоставления выплат стимулирующего характера учителям и возмещение до 90 процентов затрат на агротехнологические классы. Из текста документа следует, что заявки на возмещение затрат необходимо представлять не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Субсидия на стимулирующие выплаты предусмотрена в размере до 30 тысяч рублей в месяц на одного учителя. В состав выплат включаются расходы на централизованно установленные выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, связанные с ними дополнительные расходы по оплате отпуска учителям, а также отчисления на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Установление таких выплат не может служить основанием для снижения размера или отмены ранее установленных окладов, а также иных компенсационных и стимулирующих выплат, подчеркнуто в постановлении регионального правительства.

В рамках субсидирования агротехнологических классов средства предоставляются на возмещение расходов на капитальный ремонт и оснащение оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для подготовки обучающихся по профильным агротехнологическим предметам. Агроклассы должны располагаться в школах, находящихся в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, рабочих поселках или городах с населением до 50 тысяч человек. Также установлены максимальные лимиты затрат, учитываемых при расчете субсидии: не более 100 тысяч рублей на 1 квадратный метр при проведении капитального ремонта; не более 5 миллионов рублей – на оснащение агротехнологических классов. Область возместит затраты, произведенные в рублях не ранее 1 января 2025 года.

