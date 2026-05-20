В Орле реорганизуют два детских сада компенсирующего вида

Из двух муниципальных казенных учреждений сделают одно.

Администрация города Орла приняла постановление о реорганизации двух муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. Документ подписал мэр города Юрий Парахин, он опубликован на официальном сайте мэрии. Согласно постановлению, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 компенсирующего вида» реорганизуется путем присоединения к муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад компенсирующего вида № 34».

После завершения процедуры реорганизации объединенное учреждение продолжит работу как муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 34». Таким образом, из двух учреждений сделают одно. При этом в постановлении мэрии подчеркнуто, что основная цель деятельности реорганизованного учреждения остается неизменной: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми.

Полномочия и функции учредителя объединенного детсада от имени администрации города Орла возьмет на себя городское управление образования, спорта и физической культуры. Именно его мэр обязал провести все мероприятия, предусмотренные законодательством РФ, связанные с реорганизацией. Непосредственная подготовка и оформление необходимых документов возложены на руководителя детского сада № 34.

В своем постановлении мэрия указала и основание для реорганизации. Из преамбулы документа следует, что постановление принято на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации. Такое заключение комиссия подготовила 7 мая 2026 года.

К слову, количество дошколят в Орле сокращается. По данным мэрии, в 2025 году дошкольное образование в областном центре получали 13 314 детей, в то время как в 2024 году его получали 14 396 детей. Снижение городские власти объясняют уменьшением количества детей дошкольного возраста. При этом в мэрии подчеркивают, что показатель доступности дошкольного образования в городе Орле составляет 100 процентов.

ИА “Орелград”