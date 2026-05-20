Суд признал незаконным заключение комиссии о доме на Гостиной

Правомерность заключения в судебном порядке оспорил региональный оператор капремонта.

Советский районный суд города Орла рассмотрел административный иск некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» к администрации города Орла и Орловской городской межведомственной комиссии. Как пояснили в пресс-службе суда, предметом спора стало заключение комиссии в отношении многоквартирного жилого дома № 3, расположенного на улице Гостиной в Орле.

Как установил суд, 14 марта 2025 года межведомственная комиссия приняла заключение, не усмотрев оснований для признания указанного дома аварийным и подлежащим реконструкции. Однако фонд капитального ремонта с таким решением не согласился и оспорил его правомерность в суде. Оператор капремонта в своем иске указал, что в его распоряжении имеются документы, которые противоречат выводам членов комиссии.

В частности, были представлены акты обследования и заключение областного управления государственной жилищной инспекции, которое входит в структуру регионального департамента надзорной и контрольной деятельности. Это заключение датировано 15 августа 2024 года. В нем эксперты указывали на серьезные проблемы с техническим состоянием спорного дома.

В ходе судебного разбирательства была проведена строительно-техническая экспертиза. И ее результаты подтвердили позицию регоператора. Суд установил, что техническое состояние многоквартирного дома № 3 на улице Гостиной и в самом деле оценивается как аварийное. Видимо, при вынесении оспариваемого заключения межведомственная комиссия это обстоятельство не учла. В результате Советский районный суд признал заключение от 14 марта 2025 года незаконным.

На администрацию города Орла возложена обязанность обеспечить повторное рассмотрение вопроса о признании спорного дома аварийным. Сделать это надо силами той же межведомственной комиссии, но уже с учетом всех имеющихся и вновь открывшихся обстоятельств. Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке. В то же время вынесенное решение уже дает жильцам проблемного дома надежду на скорый пересмотр его статуса. А это, в свою очередь, открывает путь к проведению реконструкции.

ИА “Орелград”